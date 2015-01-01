وسط حضور جماهيري ضخم.. جانيت جاكسون تشعل أجواء حفلها الغنائي بجدة (صور)
الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:20 ص
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أشعلت مغنية الراب العالمية جانيت جاكسون، أجواء حفلها الأول الذي أحيته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.
ولاقت الأغنيات التي قدمتها جاكسون، تفاعلًا ضخمًا من الجمهور، المتحمس لسماع المغنية العالمية.
يذكر أن موسم جدة هو مهرجان فني ثقافي ضمن 11 "موسما" آخر تضمها مبادرة بعنوان "مواسم السعودية 2019"، والتي تحتفل بها المملكة طوال السنة.
وتسلّط هذه الفعاليات الضوء على مدينة جدة التاريخية بهدف الترويج لضمها إلى المجتمع العالمي، وتتويجها عاصمة السياحة والترفيه في المملكة.
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