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الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:30 ص
الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:
الصغرى العظمى

القاهرة 25 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 34
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 23 31
مطروح 22 29
السلوم 21 30
سيوة 23 36
بورسعيد 24 31
دمياط 23 30
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 25 35
السويس 24 36
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 26 38
نخل 22 34
نويبع 25 35
طابا 23 34
كاترين 18 33
الطور 22 37
شرم الشيخ 31 39
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 40
الفيوم 26 37
بنى سويف 26 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 41
سوهاج 28 42
قنا 31 43
الأقصر 30 45
أسوان 31 46
أبوسمبل 28 45
الوادى الجديد 30 45
شلاتين 28 38
ابو رماد 29 37
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 36 

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