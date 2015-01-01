"الترفيه السعودية": إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للترقيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتعيين سالم الهندي، نائبًا للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعضوية كل من زكي حسنين، ومحمد زكي حسنين، وزياد حمودة، ونواف البناي، وعبدالله مخارش، وذلك لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، فضلًا عن تنظيم سوق الحفلات الداخلية.





وأكدت الهيئة أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها، والحد من تضخم الأسعار، فضلًا عن التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء- بحسب وكالة الآنباء السعودية.





كما شددت الهيئة العامة للترفيه، واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة الترخيص الرسمية في موقع الهيئة، وأنه في حالة إقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة، والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير، فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك، التي تصل إلى تجميد التراخيص وفرض غرامات مالية.