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اليوم.. تشييع جثمان أرملة إبراهيم سعدة من مسجد الشرطة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:59 ص
اليوم.. تشييع جثمان أرملة إبراهيم سعدة من مسجد الشرطة
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تقرر تشييع جثمان نادين روبن بولى، أرملة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعد ةمن مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت مصادر صحفية، أن تشييع الجثمان سيكون عقب صلاة عصر اليوم الجمعة.

كان مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، كشف التفاصيل الكاملة عن واقعة وفاة نادين روبن بولى، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق.

وقال المصدر، أن السيدة لقت مصرعها غرقا في أحد فنادق الضبعة غرقا أثناء سباحتها، حيث تم نقلها إلى المستشفى وهي جثة هامدة، وبعد الكشف عليها تبين أن سبب الوفاة جاء نتيجة اسفكسيا الغرق.

وأكد أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الضبعة المركزي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال الواقعة.

ومن المنتظر أن يتم نقل الجثمان إلى القاهرة، لتحديد موعد الصلاة عليها ومراسم الدفن بمقابر الأسرة.


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