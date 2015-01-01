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بعد حصولة على 97%.. معهد أورام طنطا يحتفل بمريض في الثانوية العامة (صور)

الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:09 ص
بعد حصولة على 97%.. معهد أورام طنطا يحتفل بمريض في الثانوية العامة (صور)
جانب من الاحتفالية
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الفجر | محافظات
 
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احتفل معهد أورام طنطا، بمحافظة الغربية، بأحد المرضى فى الصف الثالث الثانوى وذلك بعد حصولة على مجموع 97%، في نتائج الثانوية العامة.

وكشف مصدر داخل المعهد، عن أن الطالب يدعى أحمد عبادة، استطاع، أن يتفوق، ويحصل على ٩٧% في الثانوية العامة، مشيرا ان الطالب لدية رغبة قوية فى الإلتحاق بإحدى كليات القمة.

وأكد أن المعهد حرص على اقامة حفل كبير للطالب داخل المعهد احتفاء به وبتفوقة بالرغم من الظروف المرضية الصعبة التى يمر بها خلال الفترات الماضية.
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