ضبط 240 شيكارة ملح فاسد و180 كيلو جبنة غير صالحة في الغربية

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قال الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة مراقبة الأغذية برئاسة الشناوي نجم وأحمد البحيري ومراقبين الأغذية بإدارة صحة ثانى المحلة الكبرى، تمكنت من ضبط 240 شيكارة ملح وزن 50 كجم لنقص اليود وارتفاع نسبه الرطوبه والشوائب.



كما تم ضبط 180كجم جبنة بيضاء بإحدي المخازن الكائنه بقرية الجابرية والإنشاء الحديثة بالمحلة ثاني، وتم تحرير محضر بالمضبوطات وإغلاق المخازن لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، وتم التحفظ على المضوطات، والعرض على النيابة لحين ورد نتائج العينات.