المتحدث العسكري: ننفذ 312 مشروعا بتكلفة 195 مليار في سيناء

علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، على إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء ومقتل منفذ الهجوم، قائلًا "محاولة فاشلة ويائسة لتشويه النجاحات التى حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية فى شمال سيناء".





وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية "المصرية"، نجاح القوات المسلحة والشرطة في القضاء على البنية التحتية للإرهاب والقضاء على قيادات العناصر الإرهابية وعودة الحياة والاستقرار والهدوء إلى شمال سيناء والعمل على دعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير لتوفير الحياة الملائمة لأهالى سيناء خلال الفترة الجارية.













وأوضح أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في أعمال التنمية والتطوير، بتوفير حياة ملائمة ومناسبة للمواطنين في شبه جزيرة سيناء، والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية، وتتعامل مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستكمال أعمال التطوير والتنمية.



وأضاف الرفاعي، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بتنفيذ قرابة 312 مشروعا بسيناء بتكلفة تقارب 195 مليار جنيه، تم إنهاء تنفيذ 145 مشروعا منها، وجار تنفيذ المشاريع الأخرى، موضحا أنه في مجال الإسكان، القوات مكلفة ببناء 81 ألف وحدة سكنية، 400 بيت بدوي، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية، بالإضافة إلى المشاريع القومية، مثل مشاريع قناة السويس والمزارع السمكية والبحيرات الصناعية.





وأشار المتحدث العسكري، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بتطوير وتنفيذ 24 طريقا بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر، فضلًا عن التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء، و18 تجمعا سكنيا وزراعيا وقرى للصيادين، بالإضافة إلى 53 مدرسة وجامعة، وإنشاء الخط الثاني والثالث والرابع من مصنع أسمنت السويس، إلى جانب 9 مشاريع في مجال الزراعة، والعديد من المشاريع الأخرى في مجالات عديدة.