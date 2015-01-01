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برعاية تركي آل الشيخ.. القيصر كاظم الساهر يحيي حفلا كامل العدد بجدة (صور)

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:45 ص
برعاية تركي آل الشيخ.. القيصر كاظم الساهر يحيي حفلا كامل العدد بجدة (صور)
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الفجر الفني
 
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أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا كامل العدد، ضمن فعاليات موسم جدة تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتألق قيصر الغناء العربي في حفله الغنائي حيث قدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة.

ولاقت الأغنيات التي قدمها كاظم الساهر، تفاعلًا من الجمهور الذي ردد مع القيصر أغنياته.


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