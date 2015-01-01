سيسيه يستقر على التشكيل المتوقع أمام السنغال
الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:35 ص
علي نبوي
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استقر أليو سيسه المدير للفني لمنتخب السنغال على تشكيل فريقه أمام الجزائر في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل السنغال كالتالي :-
حراسة المرمى: ألفريد جوميز.
خط الدفاع: ساليف ساني - شيخو كوياتي، - لامين جاساما - يوسف سابالي.
خط الوسط: إدريسا جاي - بابي اليون ندياي - هنري سايفت.
خط الهجوم: كايتا بالدي - ساديو ماني - مباي نيانج.
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