سيسيه يستقر على التشكيل المتوقع أمام السنغال

استقر أليو سيسه المدير للفني لمنتخب السنغال على تشكيل فريقه أمام الجزائر في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل السنغال كالتالي :-





حراسة المرمى: ألفريد جوميز.



