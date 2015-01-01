محافظ الدقهلية: مصادرة 2 طن أرز تموين وضبط 30 شيكارة دقيق مدعم

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مصادرة 2 طن و200 كيلو أرز تموين،ونصف طن سكر،ومصادرة 30 شيكارة دقيق مدعم بداخل مخبزين بدكرنس،بالاضافة للتحفظ على 118 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بأجا،ومصادرة عدد من أسطوانات الغاز بسبب البيع بأعلى من السعر الرسمي ببلقاس.



وشدد شاروبيم، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز ومحطات تموين السيارات ومختلف منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد التموينية وصلاحية المعروضات للاستخدام.



من جهته، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحرير 6 محاضر تموينية للتوقف عن البيع والانتاج بدون سبب قانوني وللذبح خارج السلخانة والتصرف في مواد مدعومة،واضاف أنه لا زيادة في أسعار السجائر وتعليمات محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.