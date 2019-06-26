دعوى قضائية تطالب محمد رمضان بتعويض 7 مليون جنيه لسبه محمد عبد المتعال (صور)





أقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن محمد عبد المتعال رئيس مجموعة قنوات mbc مصر الدعوى رقم 410 لسنة 2019 تعويضات الجيزة ضد الفنان محمد رمضان، مطالبًا تعويضا ماديا قدره خمسة ملايين جنيها وتعويضًا أدبيا قدره مليوني جنيه عما أصاب عبد المتعال من أضرار مادية وأدبية .





جاءت الدعوة استناداً لصدور حكم نهائي ضد محمد رمضان من محكمة جنح مستأنف الدقي في 26/6/2019 بتغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10001 جنيه في الجنحة رقم 10866 لسنة 2018 للسب والتشهير بـ محمد عبد المتعال مدير عام قنوات mbc مصر مع قبول الاستئناف المقدم من رمضان شكلًا على حكم حبسه.





وكانت محكمة جنح قسم الدقي قد أصدرت حكمًا بتأييد حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10001 ج وذلك في قضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر.





وأشار أشرف عبد العزيز المُحامي بالنقض عن محمد عبد المتعال أن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبد المتعال.



