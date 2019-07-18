نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 18-7-2019.. عموري يقترب من التوقيع

شهد اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها المفرج يثير القلق لجماهير الهلال، واقتراب عموري من التوقيع للهلال.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الخميس الموافق 18-7-2019 كالتالي:





المفرج يثير قلق الجماهير

أثار غياب متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مباريات الفريق الودية، قلق جماهير الزعيم.





وكتب الإعلامي عبدالله الحنيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متعب المفرج يعاني من كدمة في أسفل القدم، ولذلك لم يشارك مع الهلال في المباريات الودية الأخيرة.





وأضاف: "اللاعب يضع التجديد مع النادي كأولوية، إن شاء الله يقدمون له الإدارة العرض المناسب".





وكانت العديد من التقارير الصحفية قد انتشرت في الأونة السابقة، برغبة نادي النصر في الحصول على خدمات المدافع الشاب، في ظل رفض اللاعب عرض الهلال المقدر بـ مليون ريال سنويًا.





عموري يقترب من التوقيع للهلال

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تقديم نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًا لتجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، عقب تأكيد الفحوصات الطبية سلامة اللاعب من الإصابة.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادر المرزوقي، وكيل عموري طلب مهلة من أجل الرد على عرض الهلال، الذي يقضى بتجديد تعاقد اللاعب لمدة موسم مع أحقية التجديد لموسم آخر.





وأضافت: "المرزوقي اجتمع مع إدارة الهلال عقب اجتياز عمور للفحوصات الطبية التي خضع لها في مركز فيفا للطب الرياضي بمدينة دبي الإماراتية، وناقش معهم كافة تفاصيل العرض".





وكان عموري قد أجرى فحوصات طبية لدى الطبيب رامون كوجات، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي في برشلونة وأثبتت قدرته على المشاركة في المباريات مجددًا، ولكن إدارة الهلال طلبت منه إجراء فحوص إضافية، قبل تجديد عقده.





ومن الجدير بالذكر أن عموري انضم لصفوف الهلال في الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف العين الإماراتي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكنه تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ابعدته كثيرًا عن الزعيم السعودي.





مفاجأة سارة لجماهير الهلال بسبب رسالة كاريلو

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على اقتراب أندري كاريلو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تجديد إعارته مع الزعيم السعودي، خاصة بعد رسالته المثيرة.





وقام كاريلو بنشر صورة عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مع على الحارس العُماني علي الحبسي بعد رحيله عن الهلال معلقًا عليها "شكرًا على كل شئ".





وأبرزت صحيفة “elbocon” البيروفية، ردود أفعال جماهير الهلال على رسالة وداع كاريلو للحبسي، وأوضحت أنها تؤكد على اقترابه من الاستمرار في صفوف الهلال، بسبب متابعة أخبار النادي بصفة مستمرة.



