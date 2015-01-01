"العامة للاستثمار": إعادة المستثمر بعد خروجه من مصر ليس بالعمل السهل



وأشار "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك ثلاث تساؤلات من المستثمرين متكررة ترد إليهم، وهى السؤال عن احتمالية حدوث تغيير في السياساااات المالية، وهل هناك اتجاهات لزيادة جديدة في أسعار الطاقة، وأخيرا عن المواد الاستخراجية.



وأوضح أنهم يؤكدون أنه ليس هناك تغيير في السياسات المالية، وأي ارتفاع في أسعار الطاقة يكون بإعلان مسبق.



قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن إعادة المستثمر بعد خروجه من مصر ليس بالعمل السهل، خااصة في ظل البيئة التنافسية، وحوافز الدول الأخرى.