ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بحوث الطاقة المتجددة: إعداد معمل مع الصين لإنتاج خلايا محطات الطاقة الشمسية

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:49 ص
بحوث الطاقة المتجددة: إعداد معمل مع الصين لإنتاج خلايا محطات الطاقة الشمسية
إنتاج خلايا محطات الطاقة الشمسية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور عادل السماحي، المشرف على المركز الإقليمي لبحوث الطاقة المتجددة، إن مصر لديها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في أسوان، لافتَا إلى أن الشمس هي أصل الطاقة المتجددة.

وتابع السماحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المركز الإقليمي للطاقة، يعمل على توفير الكوادر البشرية القادرة على توفير احتياجات مصر، في توطين صناعة الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الخلايا الضوئية التي تستخدم في الطاقة الشمسية تنتج في الصين، ولذك تم إعداد معمل مع الصين للمساهمة في انتاج هذه الخلايا، لافتَا إلى أن مستقبل صناعة الطاقة المتجددة واعد جدًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال