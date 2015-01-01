بحوث الطاقة المتجددة: إعداد معمل مع الصين لإنتاج خلايا محطات الطاقة الشمسية

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قال الدكتور عادل السماحي، المشرف على المركز الإقليمي لبحوث الطاقة المتجددة، إن مصر لديها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في أسوان، لافتَا إلى أن الشمس هي أصل الطاقة المتجددة.



وتابع السماحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن المركز الإقليمي للطاقة، يعمل على توفير الكوادر البشرية القادرة على توفير احتياجات مصر، في توطين صناعة الطاقة الشمسية.



وأشار إلى أن الخلايا الضوئية التي تستخدم في الطاقة الشمسية تنتج في الصين، ولذك تم إعداد معمل مع الصين للمساهمة في انتاج هذه الخلايا، لافتَا إلى أن مستقبل صناعة الطاقة المتجددة واعد جدًا.

