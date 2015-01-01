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العامة للاستثمار: طرح خريطة الاستثمار الصناعي الشهر الجاري

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:27 ص
العامة للاستثمار: طرح خريطة الاستثمار الصناعي الشهر الجاري
محسن عادل
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هدى عبدالرازق
 
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وجه محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، التحية إلى كل العاملين معه في الهيئة، واصفًا إياهم بالهدية من الله، وأكثرهم من الشباب.

وأشار عادل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء " المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أنه حرص على زيارة أغلب المحافظات للتعرف على الفرص الاستثمارية بها، موضحًا أن عدد المناطق الحرة والاستثمارية على مستوى مصر في تزايد وفي مختلف المحافظات.

وأكد أن رئيس الوزراء سيعلن هذا الشهر الخريطة الاستثمارية في المجال الصناعي، موضحًا أنه تم تدشين موقع إليكتروني لعرض الخريطة الاستثمارية عليه.
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