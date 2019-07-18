نهال عنبر وفتوح أحمد وايهاب فهمي في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)





شارك منذ قليل، النجوم نهال عنبر، عفاف شعيب، فتوح أحمد، حنان شوقي، ايهاب فهمي، طارق الابياري، وسامح الصريطي، في عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



