نهال عنبر وفتوح أحمد وايهاب فهمي في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
الخميس 18/يوليه/2019 - 11:04 م
سارة إبراهيم -تصوير: أحمد علي
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شارك منذ قليل، النجوم نهال عنبر، عفاف شعيب، فتوح أحمد، حنان شوقي، ايهاب فهمي، طارق الابياري، وسامح الصريطي، في عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
يذكر أن شيعت جنازة السيدة "أميمة حسن" زوجة رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.
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