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مؤتمر صحفي لإعلان تقاصيل الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية للأغنية.. أول أغسطس

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:01 م
مؤتمر صحفي لإعلان تقاصيل الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية للأغنية.. أول أغسطس
مهرجان الإسكندرية للأغنية
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سارة إبراهيم
 
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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، عن إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان في دورته السادسة عشر، أول اغسطس المقبل، فى فندق فلسطين المنتزة الإسكندرية، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان هذا العام.

ووجهت إدارة المهرجان برئاسة المهندس عوف همام رئيس المهرجان والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان والموسيقار إيهاب عبد السلام عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، الدعوة لعدد من الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر.

يذكر أن الدورة الخامسة عشر من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، أقيمت في الفترة من 15 إلى 21 من شهر ديسمبر الماضي، وأحيت النجمة أصالة نصري حفل الافتتاح، فيما أحيت فرقة "أيامنا الحلوة" حفل الختام، وشهد الحفلان تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والرموز المشرفة في عدد من المجالات. 
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