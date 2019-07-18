مؤتمر صحفي لإعلان تقاصيل الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية للأغنية.. أول أغسطس

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، عن إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان في دورته السادسة عشر، أول اغسطس المقبل، فى فندق فلسطين المنتزة الإسكندرية، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان هذا العام.





ووجهت إدارة المهرجان برئاسة المهندس عوف همام رئيس المهرجان والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان والموسيقار إيهاب عبد السلام عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، الدعوة لعدد من الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر.



