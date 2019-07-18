طهطا يضم مهاجم كوكاكولا استعداداً للممتاز "ب"









أعلن مجلس إدارة نادي طهطا أحد أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى إتمام التعاقد مع سيف ربيع مهاجم كوكاكولا ينضم لصفوف الفريق الطهطاوي لمده موسمين قادمين .





وكان مجلس إدارة نادي طهطا قد أتم التعاقد مع كلًا من هيثم شعبان ظهير أيسر ديروط، وعمر صلاح لاعب الداخلية وناشى الأهلى السابق وأحمد سيد لاعب وسط الأوليمبي، ومحمود نبيل مدافع الأوليمبي، وحماده علي ظهير أيمن إنبي ووادي دجلة وعلاء ريشة راس حربه الحمام المطروحى بجانب تجديد تعاقد باسم دنيا الظهير الأيمن للفريق وعلى رشاد ومحموظ جميل وعبد العال الزقازيقى.





ويقود طهطا جهاز فني يضم بركات إبراهيم مديراً فنياً، وكريم عبد الحكيم وعلي فتحي مدربان، ورضوان بل مدرب حراس مرمى، وحسن الفوى إداري، وعادل حسين مديراً للكره، وأسامة الجزيري طبيب.



