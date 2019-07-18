57357 توقع بروتوكول تعاون مع الفنان مصطفى درويش

وقعت إدارة مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بروتوكول تعاون مع الفنان مصطفى درويش، وتخصيص نسبة دائمة من أكل مطعمه لصالح المستشفى بالإضافة إلى نسبة 2% من إجمالي أي شيك من المطعم لصالح مرضى المستشفى.

وأعرب "درويش" عن سعادته بتوقيعه هذا البروتوكول مع مستشفى سرطان الأطفال 57357، كأول مطعم في مصر يخصص نسبه دائمة للمستشفي.

وعلق "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "كتبت بوست التبرع لمستشفي سرطان الأطفال 57357 وده كان تبرع عادي أنا وشركائي في المطعم اتفقنا علي اننا نشارك تجارتنا بنسبه مع الله وفكرنا ورسينا على مستشفي 57357 وكتبنا البوست علي صفحه المطعم كتحفيز للناس في الخير وقولنا هنورد النسبة عن طريق البنك في الحساب الخاص بالمستشفي بس الاقي في نفس اليوم إدارة المستشفي بتكلمني وتدعوني لزياره المستشفي اللي اول مره اشوفها فا ده كان احساس تاني خالص ان الناس دي بتهتم اوى كده، بس لما روحت وشفت الصرح العملاق ده علي قد ما فرحت ان في حاجه بالشكل ده في بلدي علي قد والله مسكت نفسي من العياط بالعافية علي شكل الأطفال اللي موجودين وعلي نظره الحزن والأمل اللي في عينهم ربنا يشفيهم حاجه تقطع القلب بجد".

وأضاف: "اشكر إدارة مستشفي سرطان الأطفال انها ادتني الشرف العظيم ده اني أكون أول سلسله مطاعم بتخصص نسبه للمستشفي وان اكون انا موكل اني امضي البرتوكول ده بنفسي الف الف شكر شرف عظيم ليا والله، وأحب اشكر إنسان كلنا بنحبه هو الشيخ الشعراوي لان اللي يعرف قصه المستشفي وبدايتها وصاحبها اللي كان هيبطل طب ويقفلها لولا ان الشيخ الشعراوي تبرع ليه بمبلغ 50 جنيه مكنش في حاجه دلوقي اسمها 57357.

جاء ذلك بعد سعات قليلة من إعلان الفنان مصطفى درويش فتح أبواب سلسلة مطاعمه لاستقبال الفقراء والمحتاجين وكبار السن مجانًا لمدة ساعة يوميًا، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة تأكل من القمامة.