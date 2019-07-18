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رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:52 م
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
محمود سعودي
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أمنية فوزي
 
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قال محمود سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديدة يعالج الأجور بمتوسط نسب التضخم.

وأوضح "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه سيتم معالجة الأجور تأمينيًا لضمان زيادة المعاشات حتى يعيش المواطن حياة كريمة.

وأضاف أنهم أوجدوا آلية بداخل القانون لزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصة 15%، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى عدم تدخل الدولة سنويًا لزيادة المعاشات.
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