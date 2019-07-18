لافتة رائعة من نادي النصر تجاه أحد المشجعين

شهد اليوم الخميس، لافتة انسانية رائعة من نادي النصر السعودي، بعدما استجاب لأمنية أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان، بأرسال تيشيرت النادي له ووقع عليه اللاعبين.









وانتشرت في الساعات الماضية تويتة أحد الصفحات الخاصة بالمبادرات التطوعية لاسعاد محاربي السرطان بتحقيق أمانيهم، حيث ذكرت صفحة "حقق أملهم" : "أمنية محارب سرطان الدم "فيصل"، تيشيرت نادي النصر بتوقيع الاعبين، من أراد توفيره وإسعاده يتواصل معنا".









ورد نادي النصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أمنيته واجب علينا .. ويامر أمر العالمي فيصل".



