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"التأمين الاجتماعي": مصر دخلت المعدل العالمي لنسب الإشتراك في التأمينات

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:37 م
التأمين الاجتماعي: مصر دخلت المعدل العالمي لنسب الإشتراك في التأمينات
محمود سعودي
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أمنية فوزي
 
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قال محمود سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 25%، وستنخفض لـ21%، لافتًا إلى أن متوسط النسبة في الدول العربية والمحيطة 21%.

وأضاف "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر دخلت بذلك المعدل العالمي لنسب الاشتراكات في التأمينات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة فض التشابكات بين وزارة التضامن الاجتماعي والمالية وبنك الاستثمار القومي.
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