أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يقدم عرضا أسطوريا لضم نيمار ومدرب جديد ورونالدو يريد توجيه ضربة مميتة إلى البلوجرانا

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 18-7-2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 18-7-2019:-





برشلونة يحسم الجدل بشأن مستقبل ثنائي الفريق





نفى نادي برشلونة الإسباني، ما تردد مؤخرا حول رحيل عثمان ديمبلي ونيلسون سميدو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن إدارة برشلونة قررت الإبقاء على الثنائي هذا الصيف، وعدم رحيلهما عن ملعب الكامب نو.





وتلقى الثنائي أكثر من عرض قوي خلال الساعات الماضية، أبرزهما بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد، للاستفادة من خدمات الثنائي بالموسم الجديد.





وأكدت الصحيفة، أن الثنائي سيتم الاعتماد عليهم في الموسم الجديد بشكل أكبر، ولا نية لرحيلهما بالصيف.





4 طرق متاحة لبرشلونة لعودة نيمار .. تعرف عليها





أفادت تقارير صحفية إسبانية عن توافر 4 حلول لبرشلونة للتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي أصبح وضعه غير قابل للحلول ويبقى الرحيل هو الحل الوحيد للطرفين.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان مطالبة بالجلوس على طاولة المفاوضات مع برشلونة للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ويخلصها من مشكلة نيمار.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الحل الأول هو المقايضة، حيث يبقى الحل الأمثل لبرشلونة لكونه يجنبه دفع أموال وسبق أن عرض 4 لاعبين على باريس سان جرمان يختار منهم اثنين أو 3 حسب قيمتهم مقابل نجمه البرازيلي.





أما الحل الثاني، فذكرت الصحيفة الإسبانية أنه مقايضة مع دفع مبلغ مالي، حيث عرض برشلونة كوتينيو وراكيتش بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو وتم رفض العرض لكن الصفقة قد تتم في حال كان المبلغ أهم ويزيد عن 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين.





أما الحل الثالث، فأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه الإعارة، حيث من ضمن الحلول المقترحة أن يعير باريس سان جرمان نجمه لبرشلونة الذي يتكلف براتبه ويدفع مقابل إعارة لموسم أو موسمين وهو حل قد لا يرضي الفريق الفرنسي لكونه يحرمه من لاعب كبير بدون مقابل كبير.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل الرابع هو إعارة نيمار مع إجبارية شراء عقده وهو حل يرضي برشلونة الذي لا يملك حاليًّا مبلغًا كبيرًا لدفعه مقابل نيمار لكن استعارته لمدة موسم ودفع ثمنه في نهايته قد يكون حلًا جيدًا لجميع الأطراف.





نجم برشلونة مرفوض في باريس سان جيرمان





رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في إدراج اسم ديمبلي في أية صفقة تبادلية مع برشلونة، تقضي بعودة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى النادي الكتالوني.





ويبدو أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، يرفض ضم "ديمبلي"، خاصة وأن قائمة الفريق الباريسي تضم عددٍ كافٍ من اللاعبين ذوي المقومات المشابهة لللاعب الفرنسي.





يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد كشفت أمس عن رفض باريس سان جيرمان عرضا من برشلونة، تضمن بطاقتي ديمبلي وفيليب كوتينيو، إضافة إلى 36 مليون يورو، من أجل التوقيع مع نيمار.





مفاجأة.. برشلونة يعود بقوة ويقدم عرضاً فلكياً لضم نيمار





فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل عن تقديم نادي برشلونة عرضاً جديداً لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.





ووفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا ، فقد عدل برشلونة خططه من أجل ضم نيمار ، وزاد الناد الكتالوني بالفعل عرضه لمحاولة إرضاء قادة باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأكدت شبكة سكاي ألمانيا أن برشلونة على استعداد الآن لتقديم 100 مليون يورو بالإضافة إلى اثنين لاعبين لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار وضمت القائمة كلا من فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، نيلسون سيميدو ، مالكوم ، إيفان راكيتيتش.





مفاجأة.. مدرب جديد في برشلونة





أكدت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جوسيب ماريا بارتاميو رئيس برشلونة الإسباني، توصل إلى إتفاق مع فيكتور فالديز الحارس التاريخي السابق للفريق الكتالوني لقيادة فريق الشباب بالبلوجرانا.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني اتفق مع فالديز على تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة للشباب بداية من الموسم الحالي.





وحقق فالديز الكثير من البطولات المحلية والأوروبية والقارية مع برشلونة، حيث حصد 6 بطولات للدوري الإسباني، ولقبين لكأس الملك، و6 ألقاب للسوبر الإسباني، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، وبطولتين للسوبر الأوروبي ومثلهم لكأس العالم للأندية.





بعد جريزمان.. مدرب برشلونة يفتح الطريق أمام صفقة كبري





أثنى المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، على الصفقات الثلاث الجديدة التي ضمها الفريق هذا الصيف للموسم الجديد: الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا 'نيتو'، ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.





وصرح فالفيردي لقناة النادي (Barça TV): "الصفقات الثلاثة مهمة للغاية، في جميع الخطوط، وننتظر منهم الكثير، نعلم أنهم يخلقوا الكثير من الطموح والأحلام لدى جماهيرنا، ونرغب في اندماجهم سريعاً داخل الفريق".





وتحدث فالفيردي عن كل صفقة بشكل منفرد، إذ أكد أن غريزمان "لاعب مميز للغاية ويمتلك خبرة كبيرة في الليغا، كما أنه سريع، ويجيد في المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة أمام مرمى المنافس".





أما عن دي يونغ، فقال إنه لعب "في مستويات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة"، وإن التعاقد معه يعد رهاناً "على المستقبل"، كما أنه يمتلك نفس "أسلوب" لعب البرسا، "نتمنى أن يمنحنا الحيوية في منتصف الملعب".





وفيما يتعلق بالحارس البرازيلي نيتو، أوضح: "هو أيضاً لاعب متمرس، وضمانة كبيرة في حراسه المرمى، هو المنافس المثالي لمارك تير شتيغن".





وشدد أن هدف الفريق في الموسم الجديد هو "نفسه" في كل موسم وهو "الفوز بكل المباريات والبطولات التي نشارك فيها".





وأتم مدرب "البلاوغرانا" تصريحاته حول الجولة الآسيوية: "سنذهب لليابان ولدينا آمال وطموحات كبيرة، ندرك ما يمثله الفريق للجماهير اليابانية، والتقارب الحاصل في كل مرة، بالإضافة لتواصلنا المستمر مع إنييستا و(دافيد) فيا".





وسيستهل برشلونة فترة الإعداد بجولة في اليابان، إذ سيخوض مباراتين وديتين أمام تشيلسي الإنجليزي يوم 23 يوليو (تموز) الجاري في طوكيو، والثانية أمام فريق فيسل كوبه الياباني، الذي يلعب له قائد البرسا السابق أندريس إنييستا، بعدها بأربعة أيام في مدينة كوبه.





برشلونة يوجه أكبر أزماته بسبب نيمار





يسعى نادي برشلونة لاسترجاع نيمار جونيور من باريس سان جيرمان هذا الصيف ليضمن وجود خط هجوم ناري بالموسم الكروي الجديد.





وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي برشلونة سيواجه أزمة مالية حال ضم نيمار، فالفارق بين الأموال التي أنفقها البارسا هذا الصيف، والتي حصل عليها من المغادرين يبلغ (-223 مليون يورو).





ويمكن أن تكلف صفقة نيمار خزينة برشلونة حوالي 175 أو 200 مليون يورو لذلك قد يكون العجز ما يقارب الـ400 مليون.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وضع حداً في الفارق بين الإنفاق والمبيعات في الميركاتو بـ100 مليون يورو لكل نادٍ، كحد أقصى، لذلك البارسا في حاجة لتحقيق مبيعات بقيمة 300 مليون يورو تقريبًا لضم نيمار فقط.





وذكرت صحيفة "ماركا" الأسماء المرشحة لمغادرة برشلونة لتجميع الـ300 مليون يورو في فترة الميركاتو الصيفي ويعد أبرزها فيليب كوتينيو وهناك أيضًا عثمان ديمبلي، مالكوم دي أوليفيرا.





ديمبلي يحسم قراره مع برشلونة





أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن عثمان ديمبلي نجم برشلونة ومنتخب فرنسا ظهر بوجه جديد في فترة الإعداد للموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبلي أخبر إدارة برشلونة برفضه الرحيل هذا الصيف وأنه رفع راية التحدي على الرغم من انضمام مواطنه أنطوان جريزمان للبلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ديمبلي لم يركز أيضًا مع الأنباء المثارة حول إمكانية عودة نيمار للفريق.





وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ديمبلي يريد الاستعداد بجد، حيث اهتم بتحسين لياقته البدنية وبدأ تدريبات منفردة تحت إشراف المعد البدني للفريق قبل أسبوع كامل من موعد تجمع بقية اللاعبين.





ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ديمبلي يؤدي هذه التدريبات برفقة مواطنه وزميله جان كلير توديبو الذي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي.





نجم برشلونة على بعد خطوة من الرحيل





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن جناح فريق برشلونة الإسبانى "مالكوم" أصبح على بعد خطوات من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد خروجه من حسابات المدير الفني أرنستو فالفيردى.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يملك أكثر من عرض بالدورى الإنجليزى من كل من إيفرتون وتوتنهام هوتسيبير وأرسنال، مما جعل ممثلي برشلونة يقوموا بإبلاغ وكلاء اللاعب برغبتهم في بيعه برقم جيد.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب من الممكن أن ينتقل لفريق إيفرتون بسبب جدية العرض المالى وهو 35 مليون يورو لضم اللاعب وأيضاً بعد إبتعاد أرسنال عن الصفقة عندما علمت براتب اللاعب إسبوعياً يتقاضي 200 ألف جنيه إسترلينى.





بعد خطف دي ليخت.. رونالدو يريد توجيه الضربة القاضية إلى برشلونة





فجرت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لا يُمانع على الإطلاق في تعاقد فريقه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيف الجاري.

وقال أحد الصحفيين الإيطاليين عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" رونالدو لا يمانع مطلقًا في تعاقد يوفنتوس مع نيمار خلال الميركاتو، اللاعب يعلم أن نيمار سيزيد من قوة الفريق من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وكان برنامج "دي جونيس" الإسباني أشار إلى أن نيمار سينتقل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية كبري تشمل الأرجنتيني باولو ديبالا.

وربطت الكثير من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة الإسباني، إلا أن طلبات باريس سان جيرمان المالية المرتفعة تمنع البرسا من ضم اللاعب البرازيلي.





على غرار ميسي.. رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بضم نجم برشلونة



