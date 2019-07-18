ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:28 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements
أُصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الخميس، إثر إنهيار سقف حجرة بعقار قديم في شارع وكالة الليمون، دائرة قسم الجمرك.

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بالإسكندرية، إشارة تُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع وكالة الليمون بالجمرك، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بإتخاذ الإجراءات المناسبة العاجلة.

وتوجهت إدارة المشروعات بالحي برفقة فريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة العامة للعقار وما أسفرت عنه الواقعة.

وبالمعاينة وجد أن العقار قديم مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، ولقد سقط سقف حجرة في شقة بالطابق الثالث علوي.

مما أسفر عنه إصابة ثلاثة أشخاص بكسور بسيطة وتم نقلهم على الفور لمستشفى الأوقاف بالأنفوشي لتلقي العلاج اللازم، وقد تابعت رئيس حي الجمرك الحالة الصحية للمصابين مع المستشفى حتى إجراءات خروجهم بعد تلقي العلاج.
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم