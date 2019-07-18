إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار سقف بعقار في الإسكندرية (صور)

أُصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الخميس، إثر إنهيار سقف حجرة بعقار قديم في شارع وكالة الليمون، دائرة قسم الجمرك.





تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بالإسكندرية، إشارة تُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع وكالة الليمون بالجمرك، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بإتخاذ الإجراءات المناسبة العاجلة.





وتوجهت إدارة المشروعات بالحي برفقة فريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة العامة للعقار وما أسفرت عنه الواقعة.





وبالمعاينة وجد أن العقار قديم مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، ولقد سقط سقف حجرة في شقة بالطابق الثالث علوي.



