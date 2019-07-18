عماد كمال يحيي حفلا كبيرا بساقية الصاوي.. تعرف على كلمة أكرم حسني للجمهور
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:25 م
شيماء عطية- تصوير: عبدالحافظ حمدي
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أحيا مساء اليوم المطرب عماد كمال حفلا كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد من الأعمال والأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية، والتي حثت الجمهور على معه بشكل كبير.
وحرص الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لكن ظروف خارجة عن إرادته منعته من الحضور، لكن هذا لم يمنعه من الإتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الاعتذار للجمهور، ووجه كلمته للجمهور قائلا: عماد أفضل مطرب شفته هو يستحقكم وانتوا تستحقوه.
كما حرص على حضور الحفل عدد من أصدقاء عماد كمال من الوسط الفني، من بينهم الفنانة الشابة منة جلال وتقى علي التي قدمت معه دويتو خلال الحفل، كما حضر الشاعر أحمد حسن راؤول والموزع أحمد وحيد كينج.
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