عماد كمال يحيي حفلا كبيرا بساقية الصاوي.. تعرف على كلمة أكرم حسني للجمهور

أحيا مساء اليوم المطرب عماد كمال حفلا كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد من الأعمال والأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية، والتي حثت الجمهور على معه بشكل كبير.





وحرص الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لكن ظروف خارجة عن إرادته منعته من الحضور، لكن هذا لم يمنعه من الإتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الاعتذار للجمهور، ووجه كلمته للجمهور قائلا: عماد أفضل مطرب شفته هو يستحقكم وانتوا تستحقوه.



