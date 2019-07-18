أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة تابع لايف رابط ماتش الجزائر Algeria Goal
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:20 م
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بث مباشر الجزائر والسنغال - أمم أفريقيا 2019 تتجه أنظار العالم اليوم الجمعه 20 يوليو 2019 إلى مصر في تمام التاسعة مساءً لمتابعة نهائي بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين الجزائر والسنغال، يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر اليوم عبر شاشة موقع الفجر الرياضي بجودات متعددة وبدون تقطيع.
تنقل قناة تايم سبورت المباراة مجانا كما تنقلها قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.
تقابل المنتخبان 10 مرات، فازت الجزائر في 4 مباريات وتعادلا في مبارتين وفازت السنغال في 4 مباريات.
يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS.
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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر أمام السنغال كالتالي:
حراسة المرمي: رايس مبولحي.
خط الدفاع: رامي بن سبعيني وجمال بن العمري وعيسى ماندي ويوسف عطال.
خط الوسط: عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.
خط الهجوم: يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورياض محرز.
تشكيل السنغال من المتوقع أن يكون كالتالي :-
في حراسة المرمى : جوميس.
في خط الدفاع : كوليبالي وسان وسابالي وجاساما.
في خط الوسط : كيتا بالدي وعيسى جوييه ونيانج.
في خط الهجوم : دياني وساديو ماني.
شاهد مباراة الجزائر والسنغال في بث مباشر عبر قناة BEIN SPORT HD بجودة فائقة عالية رابط ماتش الجزائر محاربي الصحراء في نهائي كأس أمم إفريقيا، YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر (تغطية مباشرة).
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