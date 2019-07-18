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أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)

الخميس 18/يوليه/2019 - 10:18 م
أحمد عبد العزيز وأبو زهرة في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز
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سارة إبراهيم - تصوير: أحمد علي
 
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شارك منذ قليل، النجوم أحمد عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، عهدي صادق، أحمد ماهر، مي نور الشريف، في عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 


يذكر أن شيعت جنازة السيدة "أميمة حسن" زوجة رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشون، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من النجوم.
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)
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