أحمد عبد العزيز و"أبو زهرة" في عزاء زوجة رشوان توفيق (صور)

شارك منذ قليل، النجوم أحمد عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، عهدي صادق، أحمد ماهر، مي نور الشريف، في عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.





يذكر أن شيعت جنازة السيدة "أميمة حسن" زوجة رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشون، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من النجوم.