صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجاني بقريتي أمبركاب والمنصورية (صور)
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:23 م
فتح الله رضوان
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ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلتين طبيتين للكشف المجانى إستمرت على مدار يومين فى قريتى أمبركاب بمركز نصر النوبة وقرية المنصورية بمركز دراو.
صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أكد بأن فعاليات القافلتين تضمنت إجراء الكشوف فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة لـ ( 2748 ) مواطن ومواطنة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 678 مواطن.
كما أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن الفعاليات تضمنت أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 880 سيدة من أهالى القريتين.
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