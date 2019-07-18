صحة أسوان تنظم قافلتين للكشف المجاني بقريتي أمبركاب والمنصورية (صور)

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلتين طبيتين للكشف المجانى إستمرت على مدار يومين فى قريتى أمبركاب بمركز نصر النوبة وقرية المنصورية بمركز دراو.













صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أكد بأن فعاليات القافلتين تضمنت إجراء الكشوف فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة لـ ( 2748 ) مواطن ومواطنة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 678 مواطن.







