الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي في الحديدة
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:19 م
وكالات
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صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.
وحاولت مجموعة من ميليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 شرقي المدينة، وأفشلت قوات الجيش هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، حسب ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإخباري.
وفي غضون ذلك قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون مواقع لقوات الجيش الوطني في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، وتواصل الميليشيا استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وحاولت مجموعة من ميليشيا الحوثي، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 شرقي المدينة، وأفشلت قوات الجيش هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، حسب ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإخباري.
وفي غضون ذلك قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون مواقع لقوات الجيش الوطني في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، وتواصل الميليشيا استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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