البنك المركزي ينتهي من تدريب 100 مصرفي من 20 دولة إفريقية

قال البنك المركزي المصري أنه تم الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 100 مصرفي من 20 دولة أفريقية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورتها الحالية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضاف، أن المصرفيين الذين تلقوا التدريب يمثلون البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المصرفية في دول زامبيا، ليبريا، جيبوتي، زيمبابوي، نيجيريا، السودان، غينيا، مالاوي، جامبيا، ايسواتيني، غانا، تونس، موريتانيا، موريشوس، بورندي، كينيا، موزنبيق، راوندا وجامبيا.





وتابع البنك، أن المشاركة من الجهاز المصرفي النيجيري كانت متميزة حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 20 متدرب ممثلين عن البنك المركزي النيجيري والمؤسسات الماليه المختلفه بنيجيريا.





واستمرت الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة 42 مصرفياً، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري ممثلاً في المعهد المصرفي المصري ـ الذراع التدريبي للبنك ـ بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية "MANSA".