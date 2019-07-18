رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف أسباب تدني قيمة المعاشات
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:20 م
أمنية فوزي
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قال محمود سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن عوائد الاستثمار الخاصة بالصندوق متدنية، مضيفًا أنه يوجد عجز في التوازن المالي والاكتواري الخاص بالصندوق الاجتماعي.
وأوضح "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن العجز الاكتواري يقدر بـ 202 مليار جنيه، مضيفًا أنه يوجد تهرب تأميني.
ولفت إلى أن نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عالية، مشيرًا إلى أن عدم تحرك الأجور بآلية حقيقية أدى إلى تدني قيمة المعاشات.
وأوضح "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن العجز الاكتواري يقدر بـ 202 مليار جنيه، مضيفًا أنه يوجد تهرب تأميني.
ولفت إلى أن نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عالية، مشيرًا إلى أن عدم تحرك الأجور بآلية حقيقية أدى إلى تدني قيمة المعاشات.
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