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جلسة تأهيل لـ"نيدفيد" قبل انطلاق مران الأهلي

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:48 م
جلسة تأهيل لـنيدفيد قبل انطلاق مران الأهلي
كريم نيدفيد
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علي نبوي
 
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خاض كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

ويعاني نيدفيد من الإصابة في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية، ويؤدي برنامجًا تأهيليًا قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

 

وعقب جلسة التأهيل خضع نيدفيد لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على حالته.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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