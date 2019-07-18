المعمل الكيماوي يفحص 2 كيلو "بانجو" ضبطوا بحوزة عاطلين بالتبين
الخميس 18/يوليه/2019 - 06:00 م
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة بإرسال 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ضبطت بحوزة عاطلين، للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها يؤكد أنها مخدرات.
كما طالبت بسرعات تحريات الماحث حول الواقعة.
كما طالبت بسرعات تحريات الماحث حول الواقعة.
البداية كانت عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط عاطلين، حـال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وأضافت التحقيقات أنهما بمواجهتهما أمام اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفان للاتصال بعملائهما.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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