ضبط موظف استولى على أموال سيدة في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم الخميس، من ضبط موظف، استولى على أموال سيدة مقيمة بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، بدعوى قدرته على توظيف نجلها بإحدى الجهات الحكومية.





كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بتضررها من موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على مبلغ مالي قدره خمسون ألف جنيه، مقابل إلحاق نجلها بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعما قدرته على ذلك من خلال علاقته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



