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أحمد أحمد: نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:54 م
أحمد أحمد: نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة
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علي نبوي
 
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أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة بداية من النسخة المقبلة.


وأضاف رئيس "كاف" خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي بالقاهرة بأن المكتب التنفيذي قرر خوض نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بداية من النسخة المقبلة سيكون من مباراة واحدة.


وتابع رئيس كاف بأن الاتحاد الإفريقي سيتواصل مع الكاف لمعرفة كيفية وضع كراسة شروط لاختيار المدينة المستضيفة للمباراة النهائية.

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