مدبولي يكلف الوزراء بمراجعة أخيرة مع المحافظين لمنظومة النظافة الجديدة
الخميس 18/يوليه/2019 - 05:54 م
يحيى حلمي
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استعرض اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة النظافة الجديدة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وزير التجارة والصناعة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال العرض، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية 2019/2022، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%.
كما تمت الإشارة إلى عدد من البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.
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