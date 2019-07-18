رياضة المرأه بالقليوبية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية (صور)
الخميس 18/يوليه/2019 - 05:52 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
حصلت محافظة القليوبية، على المركز الأول في مسابقات تنس الطاولة والكره الطائرة وعلي المركز الثاني في كرة اليد والعروض الرياضية، وفي الترتيب العام حصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة المرأة.
جاء ذلك خلال لقاء مجمع رياضة المرأة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والذي اقيم بمحافظة الجيزة على مدار يومين، لتشجيع المرأة على ممارسة الأنشطة الرياضية والمنافسة على مستوى محافظات الجمهورية.
تقام الفاعليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشاركة القليوبية بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية.
Advertisements