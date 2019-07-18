رياضة المرأه بالقليوبية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية (صور)

حصلت محافظة القليوبية، على المركز الأول في مسابقات تنس الطاولة والكره الطائرة وعلي المركز الثاني في كرة اليد والعروض الرياضية، وفي الترتيب العام حصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة المرأة.





جاء ذلك خلال لقاء مجمع رياضة المرأة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والذي اقيم بمحافظة الجيزة على مدار يومين، لتشجيع المرأة على ممارسة الأنشطة الرياضية والمنافسة على مستوى محافظات الجمهورية.







