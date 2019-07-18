رئيس الأرصاد يُحذر المصطفين من النزول للمياه في هذا التوقيت (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا انكسار درجات الحرارة على شمال البلاد اليوم من 4-5 درجات، لتصبح درجة الحرارة اليوم 37 على القاهرة بعد أن كانت 42.





وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن هناك شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق في الصباح الباكر، موضحًا أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مهيأين تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.



