ماركا الإسبانية تُعلنها وتحدد وجهة نيمار المقبلة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرون بأن وجهة لاعبهم البرازيلي نيمار دا سيلفا الوحيدة ستكون الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن في باريس يصرون على أن وجهة نيمار الوحيدة المحتملة ستكون الكامب نو، وفي نفس الوقت يقولون أنه حتى الآن لم يصل العرض لمكاتب حديقة الامراء.





وأضافت الصحيفة أن PSG لن يخفض مبلغ 222 مليون يورو التي دفعها في عام 2017 للحصول على البرازيلي، أو حصول الفريق الباريسي على عثمان ديميبلي لاعب الفريق الكتالوني مقابل مبلغ من المال من أجل ترك نيمار يرحل إلى البرسا.



