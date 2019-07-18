عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس بشأن مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 339 لسنة 2019، بفض دور الانعقاد الرابع التشريعي الأول لمجلس النواب.





وجاءت المادة الأولى من القرار: "يفض دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2019، وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



