عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس بشأن مجلس النواب
الخميس 18/يوليه/2019 - 05:45 م
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 339 لسنة 2019، بفض دور الانعقاد الرابع التشريعي الأول لمجلس النواب.
وجاءت المادة الأولى من القرار: "يفض دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2019، وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
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