نبيل الحلفاوي عن واقعة محمود العسيلي: إن استجاب لن يغنِ
الخميس 18/يوليه/2019 - 05:45 م
شيماء عطية
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رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر"، والذي طالبه برأيه في واقعة الفنان
محمود العسيلي الذي رفض التصوير مع أحد معجبيه بعد السخرية منه.
وجاء رد "الحلفاوي": "ولمن سيقدم فنه؟ من يتكبر على جمهوره فلا جزاء له إلا الانصراف عنه.
لكن لو السؤال عن هذا الموقف بالتحديد.. يجب أن نحدد أولا هل رفض العسيلي التصوير يدخل في نطاق التكبر؟
الأخ الذي يطلب التصوير ليس وحده من يحمل كاميرا في موبايله بل مئات الحاضرين.
هل على العسيلي الاستجابة؟ لن يغني إذن.".
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