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‫نبيل الحلفاوي عن واقعة محمود العسيلي: إن استجاب لن يغنِ‬

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:45 م
‫نبيل الحلفاوي عن واقعة محمود العسيلي: إن استجاب لن يغنِ‬
‫نبيل الحلفاوي
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شيماء عطية
 
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رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر"، والذي طالبه برأيه في واقعة الفنان 
محمود العسيلي الذي رفض التصوير مع أحد معجبيه بعد السخرية منه.‬

‫وجاء رد "الحلفاوي": "ولمن سيقدم فنه؟ من يتكبر على جمهوره فلا جزاء له إلا الانصراف عنه.‬

‫لكن لو السؤال عن هذا الموقف بالتحديد.. يجب أن نحدد أولا هل رفض العسيلي التصوير يدخل في نطاق التكبر؟‬
‫الأخ الذي يطلب التصوير ليس وحده من يحمل كاميرا في موبايله بل مئات الحاضرين.‬
‫هل على العسيلي الاستجابة؟ لن يغني إذن.".‬

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