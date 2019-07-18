‫نبيل الحلفاوي عن واقعة محمود العسيلي: إن استجاب لن يغنِ‬

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر"، والذي طالبه برأيه في واقعة الفنان

محمود العسيلي الذي رفض التصوير مع أحد معجبيه بعد السخرية منه.‬





‫وجاء رد "الحلفاوي": "ولمن سيقدم فنه؟ من يتكبر على جمهوره فلا جزاء له إلا الانصراف عنه.‬





‫لكن لو السؤال عن هذا الموقف بالتحديد.. يجب أن نحدد أولا هل رفض العسيلي التصوير يدخل في نطاق التكبر؟‬

‫الأخ الذي يطلب التصوير ليس وحده من يحمل كاميرا في موبايله بل مئات الحاضرين.‬

‫هل على العسيلي الاستجابة؟ لن يغني إذن.".‬



