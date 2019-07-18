إحالة 33 طبيب وصيدلى وموظف للتحقيق في كفر شكر 

أحال محمد حسيني عبدالرحمن رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، 33 طبيب وصيدلى وموظف بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغري إلى التحقيق بسبب الغياب، مما أثر على الخدمة الطبيبة المقدمة للمرضى.



