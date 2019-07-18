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إحالة 33 طبيب وصيدلى وموظف للتحقيق في كفر شكر 

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:43 م
إحالة 33 طبيب وصيدلى وموظف للتحقيق في كفر شكر 
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محمد نبيل
 
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أحال محمد حسيني عبدالرحمن رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، 33 طبيب وصيدلى وموظف بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغري إلى التحقيق بسبب الغياب، مما أثر على الخدمة الطبيبة المقدمة للمرضى.

وأضاف حسيني فى تصريحات صحفية اليوم، أن عدم تواجد الأطباء فى مواعيد العمل الرسمية داخل الوحدات الصحية ليست المرة الأولى خلال مرور لجنة المتابعة، مشيرا إلى وجود تكدس للمرضى انتظارا لحضور الأطباء والصيادلة للكشف وصرف العلاج المقرر لهم من قبل الأطباء المتخصصين.
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