ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فاران يضع وصفة سحرية لريال مدريد لحصد الألقاب

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:38 م
فاران يضع وصفة سحرية لريال مدريد لحصد الألقاب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تحدث الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني عن التحضير للموسم الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان.


وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا: نحن نعمل بشكل جيد للغاية جسديا ونفسيًا مع الكرة ، شيئًا فشيئًا نسير بخطى سريعة ، ومن الجيد أن نكون الجزء الأكبر من اللاعبين أصحاب الخبرة .


واشار فاران إلى إنه سعيد بمستواه حتى الآن على الرغم من أنه أكد أنه يمكن أن يتحسن بعدما حصل على قسط مناسب من الراحة . 


واكد فاران على أن العمل الجماعي ، واتحاد الصفوف سيكون هو العامل الأبرز في موسم الريال بالموسم القادم لحصد الألقاب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم