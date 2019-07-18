ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خلطات طبيعية للتخلص من تجاعيد القدمين

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:34 م
خلطات طبيعية للتخلص من تجاعيد القدمين
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قد تعتقدين سيدتي أن التجاعيد تظهر على الوجه والرقبة فقط، لكنها تصيب اليدين وحتى القدمين لعدة أسباب مثل عدم اتباع نظام غذائي صحي، التعرض المكثف لأشعة الشمس والمبالغة في تنظيف البشرة باستخدام الصابون. إذا كنت سيدتي تهملين العناية بقدميك وتعانين بعض الخطوط الدقيقة، سنقدم لك في مقال اليوم طرق منزلية بسيطة وغير مكلفة تساعدك على استعادة شبابية قدميك.

خلطة الأرز والعسل
قومي بخلط كمية مناسبة من مسحوق الأرز مع العسل حتى يتشكل لديك خليط لين وزعيه على القدمين بالتساوي، انتظري حتى يجف ثم اشطفي بالماء الفاتر.

خلطة الألوفيرا
طبقي هلام الألوفيرا الطازج على القدمين، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

الترطيب
احرصي سيدتي على تطبيق الكريم المرطب على أن يكون غني بمضادات للأكسدة حتى يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجلد.

التدليك
يعد التدليك من أهم الطرق التي تساعد في العناية بالبشرة بشكل عام من خلال تحفيز الدورة الدموية والحفاظ على صحة الجلد.
Advertisements
المزيد عن: وصفة طبيعية عناية القدمين علاج تجاعيد القدمين خلطة طبيعية امراة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم