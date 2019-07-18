خلطات طبيعية للتخلص من تجاعيد القدمين
الخميس 18/يوليه/2019 - 05:34 م
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قد تعتقدين سيدتي أن التجاعيد تظهر على الوجه والرقبة فقط، لكنها تصيب اليدين وحتى القدمين لعدة أسباب مثل عدم اتباع نظام غذائي صحي، التعرض المكثف لأشعة الشمس والمبالغة في تنظيف البشرة باستخدام الصابون. إذا كنت سيدتي تهملين العناية بقدميك وتعانين بعض الخطوط الدقيقة، سنقدم لك في مقال اليوم طرق منزلية بسيطة وغير مكلفة تساعدك على استعادة شبابية قدميك.
خلطة الأرز والعسل
قومي بخلط كمية مناسبة من مسحوق الأرز مع العسل حتى يتشكل لديك خليط لين وزعيه على القدمين بالتساوي، انتظري حتى يجف ثم اشطفي بالماء الفاتر.
خلطة الألوفيرا
طبقي هلام الألوفيرا الطازج على القدمين، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.
الترطيب
احرصي سيدتي على تطبيق الكريم المرطب على أن يكون غني بمضادات للأكسدة حتى يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجلد.
التدليك
يعد التدليك من أهم الطرق التي تساعد في العناية بالبشرة بشكل عام من خلال تحفيز الدورة الدموية والحفاظ على صحة الجلد.
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