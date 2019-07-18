مصرع طفل غرقًا أثناء استحمامه في ترعة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري مساء اليوم جثة طفل غرق داخل ترعة الصفانية بمركز العدوة في شمال محافظة المنيا، حينما كان يستحم هربا من حرارة الجو.





تلقي اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة مركز العدوة بالعثور علي جثة طافية بمياه ترعة الصفانية.





انتقلت قوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعي "عمر محمد عبد الله" 3 سنوات، مقيم بقرية صفانية، وتم نقلها لمشرحة مستشفي العدوة المركزي.



