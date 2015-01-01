ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على مواصفات سيارة لوتس Evija الكهربائية الجديدة

الخميس 18/يوليه/2019 - 12:13 م
تعرف على مواصفات سيارة لوتس Evija الكهربائية الجديدة
سيارة Evija الجديدة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أطلقت شركة لوتس “Lotus” سيارتها الكهربائية Evija الجديدة، حيث تعتمد على أربعة محركات كهربائية تولد قوة 1470 كيلووات/2000 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان.

وتعتمد السيارة Evija على بطارية ليثيوم أيون تمتاز بمدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، كما تم تجهيز السيارة بتقنية 800 كيلووات لإعادة الشحن في خلال 9 دقائق فقط.

وتأتي السيارة البريطانية ثنئاية المقاعد بطول 4.46 متر وارتفاع 1.12 متر، في حين يبلغ وزنها 1.7 طن.

وأعلنت لوتس عن طرح سيارتها الكهربائية الخارقة في الأسواق خلال العام القادم في إصدار محدود يقتصر على 130 نسخة فقط بسعر يبلغ نحو 2.25 مليون يورو ( أي ما يعادل 43 مليون جنيه مصري تقريباً) .
Advertisements
المزيد عن: موديل قديم موديل جديد في الاسواق عربية عربات جديدة عالم السيارات سيارة مستعملة سيارة بسعر رخيص سيارة سيارات هجينة سيارات رياضية سيارات جديدة سيارات سوق السيارات في مصر سعر السيارة تكلفة السيارة انواع السيارات العربات اسواق السيارات العالمية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال