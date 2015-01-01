تعرف على مواصفات سيارة لوتس Evija الكهربائية الجديدة
الخميس 18/يوليه/2019 - 12:13 م
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أطلقت شركة لوتس “Lotus” سيارتها الكهربائية Evija الجديدة، حيث تعتمد على أربعة محركات كهربائية تولد قوة 1470 كيلووات/2000 حصان.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوان.
وتعتمد السيارة Evija على بطارية ليثيوم أيون تمتاز بمدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، كما تم تجهيز السيارة بتقنية 800 كيلووات لإعادة الشحن في خلال 9 دقائق فقط.
وتأتي السيارة البريطانية ثنئاية المقاعد بطول 4.46 متر وارتفاع 1.12 متر، في حين يبلغ وزنها 1.7 طن.
وأعلنت لوتس عن طرح سيارتها الكهربائية الخارقة في الأسواق خلال العام القادم في إصدار محدود يقتصر على 130 نسخة فقط بسعر يبلغ نحو 2.25 مليون يورو ( أي ما يعادل 43 مليون جنيه مصري تقريباً) .
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