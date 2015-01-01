رسميا.. تعيين دروجبا وإيتو في الاتحاد الإفريقي

اختار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، ديديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف موجهاً الاعتذار لأعضاء المكتب التنفيذى لعدم إخبارهم بهذا القرار لأنه قرر الاستعانة بخدمات اثنين من أساطير القارة السمراء من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح.

وكشف أحمد أحمد فى الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم: "إنى أشعر بكثير من الامتنان للشخصيات التى دعوتها للحضور ولم تتأخر اليوم، لن أظل دائمًا رئيسًا للكاف؛ ولكن هناك أبطال فى أفريقيا لن نستطيع أن نستغنى عنهم، دروجبا وإيتو سيكونان معاونين لى، أنا الآن فى منتصف مدتى، وأركز على الأعمال الذى سأقوم به فى الأعوام المقبلة، طريق الإصلاح لابد أن ينتهى سريعًا، لأننا نسعى لإعادة تنظيم الفريق داخل الإدارة".

أضاف رئيس "الكاف": "واجهت الكثير من الصعوبات، سيتم تشكيل لجنة حوكمة وسيتم انتخاب لها رئيس ونائب، العودة إلى المسار الصحيح لن يكون سهلا بطبيعة الحال لكن سنفعل كل شيء لذلك.. نحن متأخرون كثيرا على اتحادات كرة القدم فى القارات الأخرى لاسيما أوروبا وأمريكا الجنوبية فى كافة المجالات ولست هنا لكى أنتقد عمل من سبقوني".

ويقام إجتماع الجمعية العمومية لـ"الكاف"، وسط مقاطعة من جانب الاتحاد التونسى لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء، حيث تم إخطار الاتحاد الأفريقى "الكاف" والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" دون تحديد الأسباب وراء المقاطعة.