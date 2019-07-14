حساب المواطن يرد على اعتراض مُقدم من 21 رمضان
الخميس 18/يوليه/2019 - 11:58 ص
Advertisements
Advertisements
رد حساب المواطن على اعتراض مقدم من جانب مواطن سعودي من يوم 21 من شهر رمصان لعام 1440 هجريا، مفاداه "تم ارسال الأوراق المطلوبه الشهر الثالث ولم تصرف ولا أحد اتصل أو انهاء الاجراء".
قال حساب المواطن إن هناك اعتراض مالي بتاريخ 14/7/2019 ، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، كما يمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الإعتراضات المالية السابقة).
وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي
Advertisements
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن رقم حساب المواطن حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن
- حساب المواطن يرد على سؤال: ما الأوراق المطلوبة للاعتراض على نتائج الأهلية؟
- لمعرفة مبلغ الدعم قبل إيداعه في حسابك.. هذا ما قاله "حساب المواطن" عبر تويتر
- حساب المواطن يطمئن المستفيدين بشأن إعلان نتائج الاعتراضات
- في هذه الحالة يتم رفع مبلغ دعمك في "حساب المواطن"
- حساب المواطن يراجع 48 ألف طلب اعتراض خلال 3 شهور
- بدأ العد التنازلي لتسلم الدفعة العشرين 20 من دعم "حساب المواطن"
- حساب المواطن لمستفيد: لن تحصل على دعم شهر يوليو لهذا السبب!
- مُتقاعد لبرنامج "حساب المواطن": " عدد أفراد الأسرة 7 وهذه الدفعات لم استلمها"
- في حالة تقديم الطلب 10 يونيو.. حساب المواطن يُعلن موعد تسلم الدعم
- بعد إيداع الدفعة الـ20.. حساب المواطن يفتح باب التظلمات أمام المواطنين