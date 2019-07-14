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حساب المواطن يرد على اعتراض مُقدم من 21 رمضان

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:58 ص
حساب المواطن يرد على اعتراض مُقدم من 21 رمضان
حساب المواطن
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رد حساب المواطن على اعتراض مقدم من جانب مواطن سعودي من يوم 21 من شهر رمصان لعام 1440 هجريا، مفاداه "تم ارسال الأوراق المطلوبه الشهر الثالث ولم تصرف ولا أحد اتصل أو انهاء الاجراء".

قال حساب المواطن إن هناك اعتراض مالي بتاريخ 14/7/2019 ، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم  في أقرب وقت ممكن، كما يمكن معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الإعتراضات المالية السابقة).

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي

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