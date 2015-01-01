هواوي تشارك في مناقشة إطار وممارسات حوكمة حماية الخصوصية





استضافت الرابطة الدولية لخبراء الخصوصية (IAPP) منتدى حمايةالخصوصية IAPP Asia 2019 في سنغافورة في الفترة من 15 إلى 16 يوليو 2019. وكان من بين الحضور مسؤولون من هيئات حماية البيانات في دول ومناطق مختلفة مثل سنغافورة والفلبين والهند واليابان وهونغ كونغ ، بالإضافة إلى قادة الرأي والخبراء والباحثين في مجال حماية الخصوصية.





منذ سريان اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) منذ أكثر من عام ، أنشأت أكثر من 370،000 منظمة حماية مسجلين للبيانات ، وقد جذبت حماية الخصوصية اهتمامًا واسعًا و تعلق الشركات الآن أهمية أكبر على حماية خصوصية المستخدم. قدم كل من





l كيفن وانج (رئيس قطاع حماية الخصوصية ، مكتب Huawei GSPO) ،





l و فابريس نفتالكسي (المدير العالمي لحماية البيانات ، EY) ،





l والدكتور تشونغ تشونغ (شريك ، EY Chen & Co) ،





l و شون لى (DPO ، L'Oréal China)





خطاب بعنوان إطار وممارسات حوكمة حماية الخصوصية" مع التركيز على مناقشة استراتيجيات حلول حماية البيانات الشخصية في النظم القضائية المختلفة.





أظهر المتحدثون معًا أوجه التشابه والاختلاف بين قوانين ولوائح حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي والصين ، وقاموا بتحليل التحديات التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات في الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية، وقدموا حلولاً واقتراحات مجدية للامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية على أساس حماية خصوصية الشركات.





وقال كيفن وانج إن ممارسات حماية الخصوصية في هواوي تغطي آلية إدارة وتشغيل البيانات الشخصية طوال دورة حياتها. هذه الممارسات تدمج مفاهيم الخصوصية حسب التصميم والخصوصية في العمليات التجارية وتضمن الشفافية في جمع واستخدام البيانات الشخصية في أنشطة الأعمال. طورت هواوي مجموعة من مبادئ حماية البيانات الشخصية القابلة للتطبيق عالميًا استنادًا إلى إجمالي الناتج المحلي ومبادئ الخصوصية المقبولة عمومًا (GAPP) في مجال حماية الخصوصية وقامت بترجمة هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن هواوي أن أنشطة حماية الخصوصية يمكن تنفيذها بشكل فعال والإشراف عليها من خلال هيكل الإدارة التنظيمية من أعلى إلى أسفل. تستجيب هواوي بنشاط إلى تغييرات قانون الخصوصية وتوقعات العملاء ومتطلبات العملاء. تفسر مؤسسة حماية الخصوصية من هواوي باستمرار متطلبات حماية الخصوصية وتحللها في متطلبات التحكم في الأعمال ، وتنفذ هذه المتطلبات وتحسنها في نظام العمليات التجارية الحالي.





كان التركيز على كيفية قيام الشركات الدولية بإنشاء وتنفيذ إطار عمل فعال لحوكمة الامتثال لحماية الخصوصية هو محور الاهتمام في المنتدى، حيث أجرى المشاركون مناقشات مستفيضة ومعمقة.