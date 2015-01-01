نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الصناعية

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إغلاق 3 منشآت طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط والذي يحدده قانون مزاولة المهنة.





عين الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، لجنة لقيادة المفاوضات بين حكومة الصومال الفيدرالية وإدارة أرض الصومال يوم الأربعاء ، حسبما أكدت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية.





تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسرة عدد 23.33 نقطة، لتصل إلى مستوى 10590.19 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 12.2 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال قطرى عبر 1229 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 8 أسهم.



